Sylvester Stallone reveló la inesperada condición que le puso Adele para comprar su casa

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, publicada en línea el lunes, se mencionó la estatua de Rocky que da a la piscina en su antigua casa. Cuando se le preguntó si quería llevárselo cuando vendiera la casa, el actor respondió: "Sí".

Pero Adele tenía un plan diferente en mente: quería quedarse con la estatua. Stallone dijo que el cantante de "Easy on Me" le dijo: "Eso no es un trato". Eso va a arruinar todo el asunto”.