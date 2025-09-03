La Junta Electoral bonaerense ratifica la responsabilidad de los partidos en la reposición de boletas







El documento refuerza que cada agrupación política debe garantizar la provisión de sus boletas, aunque prevé una "bolsa de contingencia" para casos de faltante.

El próximo domingo 7 de septiembre serán las elecciones legislativas bonaerenses.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) aprobó un protocolo que ratifica la obligación de los partidos políticos de reponer sus boletas ante eventuales faltantes en el cuarto oscuro durante las elecciones del 7 de septiembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca asegurar la correcta organización de los comicios y fijar un criterio uniforme para el día de la votación.

El documento refuerza un sistema que está en vigor desde el retorno de la democracia en 1983. En él se destaca que la impresión y reposición de las boletas es una responsabilidad exclusiva de las agrupaciones políticas, que reciben fondos estatales para esta tarea.

La decisión de la Junta Electoral sobre la reposición de boletas No obstante, en un esfuerzo por colaborar con el proceso, la JEP ha distribuido una "bolsa de contingencia" con boletas de todas las agrupaciones en cada centro de votación. De esta manera, si un presidente de mesa o un fiscal general no logra reponer las boletas, se podrá recurrir a esta reserva.

El protocolo también establece los pasos a seguir en caso de faltantes, e indica que la mesa no debe detener su funcionamiento. Ante la falta de boletas, se requerirá al fiscal de la agrupación que las reponga y, si no hay, se gestionará la provisión a través del delegado electoral. La normativa aclara que, si un elector avisa que faltan boletas, no se considerará un "voto cantado" y que se le devolverá el DNI para que espere la reposición o procure la boleta fuera del establecimiento.

Elecciones en Buenos Aires 2025: cuándo son y qué se vota Tras el desdoblamiento de las elecciones nacionales y la suspensión de las PASO, confirmaron que las votaciones para renovar las bancas provinciales serán el próximo 7 de septiembre. La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas. Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.