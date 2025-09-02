Murió Graham Greene, actor nominado al Oscar por su papel en "Danza con Lobos"

Greene fue un actor pionero que abrió las puertas de Hollywood para otros actores de pueblos originarios. Tenia 73 años.

Graham Greene , un actor pionero de las Primeras Naciones de Canadá y que abrió las puertas a los actores indígenas en Hollywood, falleció el 1 de septiembre en un hospital de Toronto tras una larga enfermedad . El nominado al Oscar por Danza con Lobos tenía 73 años.

"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente" , declaró al portal Deadline el agente de Greene, Michael Greene (sin parentesco). "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", añadió, en referencia a la agente del actor durante muchos años, fallecida en 2013.

Greene nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, en la Reserva de las Seis Naciones. Trabajó en diversos empleos antes de probar suerte en la actuación. Greene comenzó en el teatro y, para la década de 1970, ya actuaba en producciones teatrales profesionales canadienses e inglesas.

Hizo su debut en la pantalla en 1979 en un episodio de la serie dramática canadiense The Great Detective ; su primera película fue Running Brave de 1983.

El gran éxito de Greene llegó varios años después, cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Ave que Patea (Zitká Nagwáka), uno de los personajes principales de su western de 1990, Danza con Lobos . La película recibió 12 nominaciones al Oscar, incluyendo una para Greene como Mejor Actor de Reparto, y ganó siete, incluyendo el de Mejor Película.

Danza con Lobos Kevin Costner y Graham Greene en Danza con Lobos.

Danza con Lobos impulsó la carrera de Greene en Hollywood. Posteriormente, apareció en películas de renombre como Maverick (1994) con Mel Gibson y Jodie Foster, Duro de Matar 3 (1995) con Bruce Willis, La Milla Verde (1999) con Tom Hanks, La Saga Crepúsculo con Kristen Stewart y Robert Pattinson, así como Molly's Game (2017) de Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba y Costner.

Graham también tuvo papeles principales en Thunderheart (1992) junto a Val Kilmer, Transamerica (2005) junto a Felicity Huffman y Wind River (2017) de Taylor Sheridan junto a Jeremy Renner y Elizabeth Olsen.

Posteriormente, Sheridan eligió a Greene para dos de sus series para Paramount+: 1883 y, más recientemente, Tulsa King.

Los créditos de series de televisión de Greene también incluyen papeles regulares en Wolf Lake, Defiance y Echo de Marvel y papeles recurrentes en Northern Exposure, Lonesome Dove: The Series, Being Erica, Longmire, Goliath y American Gods.

Además de su nominación al Oscar, Greene ha ganado premios Grammy, Gemini y Canadian Screen, y ha sido nominado al Independent Spirit. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá y, a principios de este año, recibió el Premio del Gobernador General a las Artes Escénicas en su país natal.

Oportunamente, uno de los últimos papeles de Greene fue en la aclamada serie de FX Reservation Dogs, que se basó en su legado de romper barreras para el talento indígena en Hollywood.

Greene, que trabajó hasta el final, tiene una próxima película en proceso: el thriller Ice Fall, protagonizado por Joel Kinnaman.