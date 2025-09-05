Tame Impala confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo disco "Deadbeat"

El primer álbum desde 'The Slow Rush' de 2020 promete "el trabajo de un artista con una maestría superior".

El proyecto de música psicodélica del instrumentista Kevin Parker regresó en julio con el tema de siete minutos, inspirado en el house, "End Of Summer" , que el artista había estrenado previamente durante una sesión de DJ en Barcelona. Poco antes, había compartido una serie de fotografías en redes sociales, revelando que había estado "ocupado" en el estudio trabajando en nueva música.

Ahora, la cuenta de Instagram de Tame Impala ha compartido una imagen con el título "LP5 – 17 de octubre" . El sitio web oficial confirmó el título del álbum como "Deadbeat" , como se sugería en la publicación, y la imagen fue compartida como portada.

La descripción en la tienda de pedidos anticipados del álbum describe el quinto LP como "una colección de exploraciones de psicología de club increíblemente potentes como vehículo para algunas de sus composiciones más directas y cerebrales hasta la fecha, reformulando a Tame Impala como una especie de futuro acto rave primitivo en el proceso".

Continúa: "'Deadbeat' suena como la obra de un artista con una maestría superior y rebosa de una energía renovada para la experimentación. Doce canciones creadas con una renovada espontaneidad para el reconocido perfeccionista. Esto se manifiesta en un minimalismo y una crunch distintivos en muchos de los temas, con un conjunto de detalles, timbres y texturas cruciales que añaden una dimensión inefablemente nueva al sonido, además de un registro vocal más rico y juguetón que nunca".

"Deadbeat" será el primer álbum completo de Tame Impala desde "The Slow Rush" de 2020. Desde entonces, el productor y músico colaboró en la banda sonora de Barbie , además de colaborar con Dua Lipa, Thundercat, Diana Ross, Gorillaz y Justice.