Taylor Swift canceló los conciertos en Viena tras las detenciones por un intento de ataque terrorista

Barracuda Music aseguró a sus fans: “Todas las entradas serán reembolsadas automáticamente dentro de los próximos 10 días hábiles”.

Embed - Barracuda Music on Instagram: "Taylor Swift | The Eras Tour Vienna Shows wegen Bestätigung eines geplanten Terroranschlags von Regierungsbeamten abgesagt. Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen. Alle Tickets werden automatisch innerhalb der nächsten 10 Werktage rückvergütet. Weitere Informationen findet ihr unter https://www.oeticket.com/help/updates/ Taylor Swift | The Eras Tour Vienna Shows Cancelled Due to Government Officials Confirmation of Planned Terrorist Attack With confirmation from government officials of a planned terrorist attack at Ernst Happel Stadium, we have no choice but to cancel the three scheduled shows for everyone’s safety. All tickets will be automatically refunded within the next 10 business days. For more information please visit https://www.oeticket.com/help/updates/"