Taylor Swift llegó a Río de Janeiro y recibió una peculiar bienvenida

Gracias a sus admiradores, la icónica estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro recibió a Taylor Swift en Brasil con los brazos abiertos antes de su próximo concierto este viernes en el marco de la gira mundial "The Eras Tour" .

Mientras los fans se reunían en la famosa estatua en la cima de la montaña del Corcovado, el monumento gigante se apagó el jueves por la noche y se volvió a iluminar con una proyección de luz que representaba la camiseta "Junior Jewels" de Swift, que aparece en el video de la canción "You Belong With Me".