El novio de Taylor Swift reveló que Argentina "fue uno de sus lugares favoritos para tocar"

Kelce llegó el viernes a Argentina y lamentó que no se hubiera llevado a cabo el evento aunque destacó: "No se canceló, se pospuso y todos fueron reacomodados. Quienes no pudieron ir el viernes pudieron ir el domingo y todo salió perfecto ".

Además reveló que esa noche decidieron quedarse a comer en el hotel y no salir a recorrer la ciudad para no mostrarse indiferentes a la suspensión del show.

Cómo vivió Travis Kelce el recital de Taylor Swift

El sábado por la noche, Taylor Swift tuvo su segundo recital en el Estadio Monumental y fue el único al que pudo asistir Kelce, que aseguró que quedó sorprendido con el público argentino.

"El estadio era increíble. Lo que vendría a ser el final del campo de juego era un área entera de gente parada. En vez de estar cada uno en su asiento, cuando fueron al evento, todo el mundo sabía que iba a estar de pie en esa sección".

En ese sentido remarcó: "Creo que había 65 o 70 mil personas, tres noches seguidas. Es muy loco la cantidad de shows agotados que tiene. Quedé impresionado, era un público eléctrico. Para todos los que fueron a esos shows, Taylor me dijo que fue uno de sus lugares favoritos para tocar", destacó sobre el público argentino.

En cada uno de sus shows, la cantante expresó sobre el escenario su agradecimiento a todos sus fanáticos, prometió que "vendrá muchas veces más" y lamentó no haber visitado Argentina antes.

La sorpresa de Travis Kelce con una canción de Taylor Swift

Sobre el final de su segundo concierto, Taylor Swift cambió una línea de la canción Karma por la frase "Karma is the guy on the Chiefs" (Karma es el chico de los Chiefs), en referencia al equipo de Kelce en la NFL.

Luego de escuchar esta frase desde la tribuna, el deportista reveló cómo vivió el momento: "No tenía idea, bueno quizás sabía algo, pero definitivamente cuando lo escuché salir de su boca me dejó en shock. 'De verdad lo djio'", pensó cuando lo escuchó.

Cuando terminó el show, Taylor fue corriendo hacia Travis y, por primera vez se besaron públicamente antes de ingresar al camarín.