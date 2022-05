Colón: Telerman presentó equipo y metas 2023-2024

Periodista: ¿Cómo estará conformado su nuevo equipo?

Jorge Telerman: Habrá una Dirección de Programación y Producción a cargo de Pablo Maritano, una de las cabezas más abiertas y más cultas en estas lides, debajo de quien incorporamos el área de la Dirección de Estudios a cargo de Marcelo Ayub, maestro preparador de la casa muy querido y respetado, y gran pianista. En ese mismo espacio específico de producción continuará Augusto Techera, y lo reforzamos con alguien que viene trabajando hace tiempo conmigo, que es Daniela Cerchiaro.

P.: El nuevo director musical será británico.

J.T.: He convocado para ese cargo a Jan Latham-Koenig, sin duda hoy uno de los grandes directores de la escena mundial. Ya conoce el Colón y ha dirigido en varias oportunidades a las orquestas, también títulos de ópera. Su influencia será muy fuerte no sólo en los títulos que va a dirigir el año que viene, tanto en ópera como con la Filarmónica, sino también en el diseño de las temporadas 2023 y 2024 y en la selección de elencos. Su presencia reforzará el carácter cosmopolita del Colón. Dentro de los cambios, es que vamos a presentar dos temporadas juntas, algo infrecuente. Creemos que es la clara señal de un trabajo a mediano y largo plazo, y de las bases conceptuales sobre las que se va a apoyar esta gestión. Al frente del Centro de Experimentación estará Diana Theocharidis, y junto a ella Gabriel Caputo como director escenotécnico.

P.: ¿Qué papel tendrá el Ente Autárquico en esta estructura?

J.T.: Su característica autárquica funciona en asuntos administrativos, por ejemplo, pero en definitiva la organización general es la de una institución, y eso va tanto para un ente autárquico como para uno centralizado.

P.: ¿Cómo se encuentra la Orquesta Filarmónica?

J.T.: Ya se anunció que éste es el último año del maestro Arturo Diemecke, pero más allá de eso yo estoy conversando a diario con sus integrantes, y estamos llegando a una especie de consenso de que, además de la dirección ejecutiva de Analía Belli, que vamos a reforzar, a la orquesta le va a convenir trabajar durante un tiempo con un grupo de diversos y muy buenos directores invitados, desde Alejo Pérez hasta Charles Dutoit, hasta que se designe un nuevo director.

P.: ¿Y el tema presupuestario en esta época de vacas menos que flacas?

J.T.: Confío en que la capacidad de negociación del Colón, por el prestigio que otorga actuar en él como por la sensibilidad y el conocimiento que muchos artistas tienen de la situación argentina, sobre todo en estos momentos tan marcados en relación a la tasa de cambio, hacen que nuestras conversaciones tengan un marco de racionalidad. Nadie va a venir aquí a perder su dinero, pero muchos saben la importancia que tiene actuar en el Colón, y en especial los argentinos por el plus del vínculo emocional con el lugar.

P.: ¿Y las futuras temporadas?

J.T.: No vamos a adelantar aún ninguno de los títulos ya programados, pero lo importante pasa por otro lado. No creo que la discusión sea si una temporada tenga que ser más tradicional o más contemporánea, sino algunas improntas que queremos ir marcando: la temporada 2023 y sobre todo la 2024 van a tener obras comisionadas. Le daremos mucho énfasis a la comisión de obras a los artistas argentinos. El Colón tendrá artistas residentes. Comisionaremos ópera argentina, música sinfónica y obra coreográfica. Esto no sólo comprenderá a los músicos sino también a artistas que vienen desde otros sectores, como plásticos, tecnológicos, para que se sumen en nuestras temporadas en la régie, el diseño y otras áreas. De hecho, la ópera que estamos comisionando, que será compuesta por uno de nuestros grandes músicos, tendrá participación también de una artista que no viene de la música.

P.: ¿Qué otros anticipos puede hacer?

J. T.: Tendremos una serie de abonos nuevos, dirigidos a nuevos públicos; la ópera de cámara quedará integrada a nuestro nuevo espacio performático. El año próximo el país invitado será Italia. Ni hace falta aclarar que es lo es gracias a su tradición con nuestro teatro. Habrá un Festival Música Barroca cuya realización encomendé a Verónica Cangemi.

P.: Y nunca faltarán ni “L’elisir d’amore”ni “Don Pasquale”...

J.T.: Por supuesto que no. La pregunta es, ¿por qué no revisarlas con una mirada respetuosa, pero innovadora? Queremos que esa tensión entre innovación y tradición sea el sello de la gestión.