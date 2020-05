Hochman: "Lo virtual ayuda, pero no es más que un parche"

“No me satisface la virtualidad, no reniego del mundo de lo digital creativamente pero lo virtual me suena a parche, reemplazo, conformismo, placebo, a lo que podemos hacer porque no estamos haciendo lo que nos gusta hacer”, dice a este diario Gerardo Hochman, creador de la compañía de acrobacias y circense La Arena, cuyo espectáculo “Leonardo, trabajo práctico N° 1”, subirá hoy a las 20 a la plataforma del Cervantes online. La obra se presentó en la sala María Guerrero durante las temporadas 2014 y 2016.