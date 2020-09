Sánchez Mestre: "El teatro sólo es en vivo, compartido, con nervio"

Periodista: ¿Cuál es el tema de la obra y qué opina de su versión online?

Ignacio Sánchez Mestre: ‘La savia’ es la historia de Elsa, una mujer fanática de las plantas y los libros que quiere hacer algo con sus recuerdos, y se pone a escribir e inventar también su historia. Tal vez, como en la vida del mundo vegetal, haya algo en lo humano que no deja de manifestarse y crecer. Volvíamos en abril pero la pandemia lo impidió. Me parece que ver un registro de 2017 es casi ver los inicios, pero es la obra en fin, aunque sea filmada. Siempre en vivo se gana en intimidad, más en la sala donde estrenamos, que era para 70 personas. En video se pierde algo de la magia del teatro pero me pone contento que sea una oportunidad de llegada a lugares donde la obra no fue o no pudo ir.

P.: ¿Cómo responde el público al streaming como única manera de acercarse al teatro?

I.S.M.: No soy público para ver teatro online, a mí el teatro me gusta en vivo, compartido, con esos nervios que me dan cuando dicen que apaguemos los celulares y pienso en los actores y las actrices que están por salir, me pasan cosas en ese momento.

P.: ¿Qué opina de los artistas que hace desde los livings de sus casas?

I.S.M.: Hubo un boom de “vivos”. Yo no disfruto mucho de ver lecturas en vivo, prefiero ver gente cocinando o entrevistas. Pero hay público para todo tipo de propuestas, porque sé que les fue muy bien.

P.: ¿Cómo trabajó vía zoom en cuarentena?

I.S.M.: Tiene sus ventajas, porque uno puede trabajar y al mismo tiempo prender el horno o poner el lavarropas, pero también cansa el hecho de estar conectado y no perder atención en lo que se está hablando en la pantalla.

P.: ¿Gestó algo nuevo en cuarentena?

I.S.M.: Empecé a escribir una serie con Santiago Korovsky y Flor Percia, escribimos por zoom una comedia policial. También comencé con unos videos, donde actúo dirigido por Lucía Seles, sobre un chileno que recuerda fiestas y se pueden ver en mi Instagram. De teatro estoy recién ahora empezando a tener la necesidad de escribir algo nuevo. También se mostró de manera online y todavía está disponible, mi obra ‘Para partir’, estrenada en el Sarmiento del CTBA el año pasado.