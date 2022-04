La cita fallida de Benjamín Vicuña: "La gastronomía me jugó una mala pasada"

"Invito a comer a una chica que me gustaba mucho, me la di de chef. Preparé una entrada con mariscos y ella me dijo 'uy, me da nervios'", contó.

"Después le había preparado una pasta y me dijo 'soy celíaca' y cuando llegó el postre, le había preparado helado de dulce de leche y me dijo que no le gusta", relató entre risas el chileno.

De todos modos, sobre el final de la historia que no fue, frente a María Becerra, Carola Reyna, Emilia Attias y Martín Seefeld, el chileno sintetizó: "Así que besito, chau. Cuando no se encuentra un lugar común, chau. ".

Más adelante, en diálogo con Andy Kusnetzoff, Vicuña le bajó el tono a la confesión anterior y compartió qué hace cuando una mujer le dice que no. "Me rechazaron varias veces", reconoció. "No acepto un no porque soy un remador serial. Después de 3 o 4 veces no sigo porque sino sos un psicópata", confesó.