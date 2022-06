“Telma, el cine y el soldado”: valiosa comedia documental

Corría 1982. Mucha gente le escribía cartas de ánimo a los soldados. La hija escribió una, para cualquiera que la abriera. Le respondió un chico de 19. El barrio entero leyó esa respuesta. Pero pronto se interrumpió la comunicación. ¿Qué habrá sido de ese muchachito? Ahora Telma, su cuñada y sus amigas deciden buscarlo, con métodos propios de la tercera edad. La joven organizadora de un programa de cine para jubilados decide filmar esa búsqueda, ayudarlas y darles letra. Por ahí va la historia, sencilla, risueña, hasta que las jubiladas asisten a una especie de casting donde diversos muchachos van leyendo la carta del soldado, y ahí, suave, naturalmente, empieza la emoción, que sin discurso alguno va camino al alma, no solo del espectador, sino del pueblo entero. Lo que sigue, no vamos a contarlo. Solo decir que la gente sale del cine con una sonrisa de ternura. Al fin, dicho sea de paso, una película referida a Malvinas provoca sonrisas, y eso que también incluye algunos registros de bombardeos captados por el cámara Alfredo Lamela, y los recuerdos de tres ex combatientes, uno de los cuales dice con sana ironía que su cumpleaños de 20 “fue bárbaro, tenía fuegos artificiales por todos lados”.

“Telma, el cine y el soldado” (Argentina, 2022). Dir.: B. Taubin. Int.: T. D’Andrea, A. Rubio, E. Sosa.