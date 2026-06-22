Teo Pérez, prodigio de la batería y discípulo de Pipi Piazzolla, lanza su nuevo disco en Thelonius

El ascendente baterista argentino Teo Pérez lanza su álbum The Drum Key, donde reversiona composiciones del cancionero jazzístico neoyorquino, junto a Jerónimo Carmona en contrabajo y Dante Picca en piano, con arreglos originales de Pérez junto a Tomás Martínez . La cita es en Thelonius, el domingo 5 de julio. Pérez es una revelación y considerado por muchos el baterista más brillante de su generación.

Su abuela fue Ofelia aka Lily Stuart fue cantante de ópera y zarzuelas en el histórico programa de radio “La Hora Calabresa” y su padre tenía un grupo folclórico que debutó en el famoso programa de Pancho Cárdenas en el viejo Canal 7. Luego, todo lo artístico quedó en suspenso hasta que el pequeño Teo se obsesionó, con solo 5 años!, con la batería, a los 7 años empezó a tomar clases, a los 14 lo conoció a Pipi , quien le transmitió su amor por el jazz, y hoy está tocando con los mejores del género, en Argentina y en Nueva York.

La intensa trayectoria de Teo Pérez en la escena de Buenos Aires se consolida en EE.UU., donde tuvo la oportunidad de tocar y tomar clases durante largas temporadas junto a importantes referentes del bebop como Pasquale Grasso, Paul Sikivie (ambos músicos de Samara Joy), Chris Byars, Michael Kanan, Grant Stewart y Greg Ruggiero , estableciéndose como un reconocido instrumentista de la nueva generación del jazz.

Discípulo destacado de Pipi Piazzolla , Eloy Michelini y Sergio Verdinelli, Teo Pérez realiza en The Drum Key un aporte innovador a un no tan transitado repertorio del straight ahead (o estilo “directo” que se mantiene fiel a la tradición del jazz de los años 40s a 60s, sin mezclas con otros géneros como rock, funk o música electrónica) con el aporte de sofisticados y frescos arreglos originales.

Dice Teo Pérez: “The Drum Key es una condensación de mi paso por Nueva York. El álbum reúne canciones clásicas del repertorio americano de Broadway junto con un par de jazz standards de músicos celebrados como Leap Here de Nat King Cole. El estilo del grupo está inspirado en el sonido de esa ciudad, en mi formato de grupo favorito como lo es el piano trío. Mis grandes inspiraciones de la actualidad son el trío de Bill Charlap, Harry Allen, Grant Stewart y Kenny Washington. De mis discos favoritos diría que Erroll Garner, Billy Taylor, Red Garland; también Oscar Peterson y George Shearing son grandes influencias en mi vida. El repertorio es 100% neoyorquino y los arreglos son originales míos con la ayuda que me brindó Tomás Martínez"

En este sentido, indicó que su propuesta fue traer el sonido del jazz de Nueva York a la ciudad de Buenos Aires. "Creo que lo distintivo de mi búsqueda musical es permanecer fiel a la tradición jazzística y, a la vez, buscar algo nuevo que aportar. La idea es volver a las raíces del straight ahead pero sin nostalgia. La idea es conectar con las raíces de la música y que se convierta en un lienzo para que cada solista respire, empujado por la sección rítmica y que la melodía siga siendo lo más importante. La “Drum Key” es la llave de afinar que usamos los bateristas. Representa un juego de palabras entre una herramienta clave bastante más difícil de usar de lo que parece, y el hecho de que este álbum para mi es un homenaje a todas las llaves que me han abierto puertas. Curiosamente, yo afino la batería bastante aguda (como varios de mis bateristas favoritos) así que le doy un uso intensivo a la llave de afinar en todas las baterías con las que me encuentro”, explicó.

Por su parte, Eloy Michelini, destacó: “Teo Pérez es por lejos el músico-baterista más brillante de su generación. Su talento y dedicación lo ubican en un nivel superior con respecto a la media standard del músico de Jazz. Con amplia experiencia en el circuito jazzístico, ha grabado y tocado con los mejores músicos de la escena neoyorquina como Pasquale Grasso, Paul Sikivie (ambos músicos de los grupos de Samara Joy), Chris Byars, Michael Kanan, Greg Ruggiero y Gabrielle Stravelli, entre muchos otros, todas eminencias en el ambiente neoyorquino de estos días, tanto en el campo de intérprete como en el área docente. Su debut discográfico en uno de los sellos más importantes de la historia del Jazz como es Steeplechase (en el disco debut de otro joven argentino, Tomás Martínez, nueva figura de dicho sello y del circuito neoyorquino) junto a Kenny Washington, David Wong, Michael Weiss y Paul Sikivie es un momento crucial en su carrera”.

Teo Pérez es un baterista de jazz, productor musical, drum doctor e ingeniero de grabación radicado en Buenos Aires, reconocido por su sonido claro, solidez rítmica, versatilidad estilística y profundo conocimiento de la tradición del jazz. Desarrolla una intensa actividad artística, pedagógica y de producción, con experiencia profesional internacional tanto en escenarios como en estudio de grabación. Actualmente divide su actividad entre Buenos Aires y Nueva York, donde se presenta, estudia y colabora con músicos de la escena actual del jazz.