Murió María Nieves, leyenda del tango y figura clave de la danza argentina + Seguir en









Tenía 92 años y dejó una huella imborrable en la historia del 2x4, con una trayectoria que llevó el tango desde Buenos Aires al mundo.

María Nieves murió a los 92 años.

Una de las figuras más emblemáticas del tango argentino, María Nieves, murió a los 92 años y generó conmoción en el mundo de la cultura, donde era reconocida por su talento, su personalidad arrolladora y una historia de vida que la convirtió en una referente indiscutida de la danza nacional.

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Quién fue María Nieves Nacida en Buenos Aires en 1934, María Nieves construyó una carrera excepcional que la llevó desde las milongas barriales hasta los escenarios más prestigiosos del mundo.

Su sociedad artística con Juan Carlos Copes marcó una época y fue clave para la internacionalización del tango, especialmente con el éxito del espectáculo “Tango Argentino” en los años 80.

A lo largo de más de siete décadas, Nieves se convirtió en un símbolo del 2x4, destacándose por su estilo único, su elegancia y su intensidad en escena. Su historia personal, atravesada por la superación y el esfuerzo, también la posicionó como una figura admirada dentro y fuera del ambiente artístico, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además de su carrera como bailarina, trabajó como coreógrafa y participó en cine y espectáculos internacionales, consolidando un legado que trascendió generaciones. Su figura fue clave en el renacimiento del tango a nivel global y en la construcción de una identidad cultural argentina reconocida en todo el mundo.

Con su partida, el tango pierde a una de sus máximas referentes. Sin embargo, su legado artístico y su influencia perdurarán en cada pista de baile y en cada escenario donde el tango siga vivo como expresión cultural.

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