The Batman 2: Sebastian Stan podría unirse a la película protagonizada por Robert Pattinson

La película de DC Studios está programada para comenzar a producirse en otoño y se estrenará en los cines a finales de septiembre de 2027.

Stan podría dar el salto de Marvel a DC.

La nueva película de Matt Reeves podría estar reuniendo uno de los elencos de superhéroes más interesantes en años. Tras conseguir recientemente a Scarlett Johansson para un nuevo papel en The Batman: Parte II, el director estaría considerando a otro gran nombre de Marvel.

Según el portal Deadline, Sebastian Stan está en conversaciones para unirse a la esperadísima secuela de DC en un papel aún desconocido. De concretarse el acuerdo, se uniría a Robert Pattinson, quien repetirá su papel como el Cruzado Enmascarado en la próxima secuela que Reeves escribe y dirige.

La película de DC Studios está programada para comenzar a producirse en otoño y se estrenará en los cines a finales de septiembre de 2027. Los codirectores de DC, James Gunn y Peter Safran, serán los productores.

El éxito de The Batman y el presente de Sebastian Stan The Batman de Reeves fue el primer gran éxito de taquilla de Warner Bros. tras la pandemia, tras implementar una estrategia de estreno en HBO Max. La película, protagonizada por Pattinson y Zoë Kravitz, recaudó 369,3 millones de dólares en la taquilla de EEUU y 772 millones a nivel mundial.

Stan no es ajeno a las películas de cómics después de haber interpretado el papel del Soldado del Invierno durante la última década, y recientemente se lo vio repitiéndolo en la película Thunderbolts* de Marvel Studios.

También fue visto recientemente en su papel aclamado por la crítica como Donald Trump en The Apprentice, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor por el papel.

