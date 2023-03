The Bear temporada 2: primer adelanto y fecha de estreno

The Bear (El oso) presentó un adelanto de la temporada 2 durante la 95a entrega anual de los Premios Oscar del domingo, y confirmó su regreso a la pantalla de Hulu para junio (en nuestra región puede verse en Star+ ) por ahora se mantiene en secreto la fecha exacta.

El avance insinúa un renacimiento de The Original Beef of Chicagoland, el icónico restaurante familiar en el centro de la historia. Al final de la temporada 1, Carmy de Jeremy Allen White cerró The Beef para abrir un nuevo restaurante.