"The Boys" tendrá una serie precuela llamada "Vought Rising", con Jensen Ackles y Aya Cash

El universo de The Boys se está expandiendo en Prime Video con una serie precuela titulada Vought Rising .

La nueva serie se ambientará en la Nueva York de los años 50. Ackles subió al escenario durante el panel de “The Boys” en la Comic-Con el viernes e hizo el anuncio, calificando la precuela como una “precuela de una saga pulp escabrosa” . Ackles también confirmó que volverá para la quinta y última temporada de The Boys, después de su cameo en el final de la temporada 4 de la semana pasada.

“Estamos emocionados de traerles la próxima serie perturbadora del mundo de 'The Boys'”, dijeron en un comunicado el creador de The Boys, Eric Kripke, y el showrunner de Vought Rising, Paul Grellong. Es un misterio de asesinato retorcido sobre los orígenes de Vought en la década de 1950, las primeras hazañas de Soldier Boy y las maniobras diabólicas de un superhéroe conocido por los fanáticos como Stormfront, que entonces se hacía llamar Clara Vought. No podemos esperar a volarles la cabeza y perturbar sus almas con esta saga salaz y espantosa empapada en sangre y Compound V”.