The Kooks vuelve a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

El presente de The Kooks

The Kooks experimentó en 2018 una situación poco común para las bandas que a mediados de los 2000 enamoraban a un público en la flor de la juventud: el lanzamiento de su álbum 'Let's Go Sunshine' vio a la banda de Brighton encabezar la lista de festivales en toda Europa y en casa. El auge del streaming había abierto a The Kooks a una nueva audiencia de jóvenes fanáticos que amaban su distintiva marca de rock indie y estaban ansiosos por verlos tocar en vivo. Contra todo pronóstico, se encontraban en el mejor momento de su carrera.

Después de una agotadora gira, Luke Pritchard, prometió tomarse un respiro. Pero en cambio, se encontró viajando a Berlín para entrar de nuevo en el estudio. Berlín fue durante mucho tiempo una especie de meca creativa para artistas de todo el mundo y Pritchard se encontró moviéndose en esos círculos, conociendo a los colaboradores con los que trabajaría en su gigantesco sexto álbum, '10 Tracks To Echo In The Dark'. Un disco que, a pesar de haberse cocinado entre dos ciudades (Berlín y Brighton) y estar traspasado por la pandemia, mantiene una clara sensibilidad berlinesa y que coquetea con géneros que van desde el synth-pop de los 80 hasta el funk y el rock progresivo, sigue siendo, en esencia, un disco indie y, además, suena a unos The Kooks fieles a su estilo pero más frescos que nunca .