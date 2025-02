"The Last Of Us": ¿Cuántas temporadas tendrá la serie de HBO y Max?

La segunda temporada de The Las of Us llega a Max y HBO en abril de 2025.

La primera temporada de The Last of Us se emitió en 2023 en HBO y Max y cubrió fielmente los eventos del primer juego de la querida franquicia. Se lanzará una segunda temporada en abril de 2025 y ahora la directora de drama de HBO , Francesca Orci , ha hablado sobre el futuro del programa.

" No tenemos un plan completo o final, pero creo que serán cuatro temporadas. No quisiera confirmarlo, pero parece que esta temporada y luego dos temporadas más después de esta y habremos terminado", dijo según informa el portal Deadline.

Tal y como están las cosas, solo queda un juego más que HBO debe adaptar: The Last of Us Part Two. El año pasado, Mazin le dijo a Deadline: “ No creemos que podamos contar la historia ni siquiera en dos temporadas porque nos estamos tomando nuestro tiempo y siguiendo caminos interesantes, lo que hicimos un poco en la primera temporada también”.

Mazin también explicó recientemente en qué se diferenciará la segunda temporada de The Last of Us de los juegos. “No hay tanta acción violenta en cada momento. Se trata más del drama. No digo que no haya acción aquí. Se trata, de nuevo, de diferentes prioridades y de cómo lo abordas”.

Por supuesto, The Last of Us podría ir más allá de cuatro temporadas si Naughty Dog crea un tercer juego. El año pasado, insinuaron una continuación, con el cocreador Neil Druckmann insinuando que habría "un capítulo más".

La segunda temporada de The Las of Us llega a Max y HBO en abril de 2025.