La actriz de No One Will Save You desembarcará en la exitosa serie como uno de los personajes principales del segundo videojuego de la franquicia.

The Last of Us encontró a su Abby: Kaitlyn Dever se suma a la popular serie de HBO

Se empieza a armar lo que será l a segunda temporada de la exitosa The Last of Us . La serie de HBO encontró a quién interpretará a Abby , uno de los personajes principales del segundo videojuego de la franquicia: la actriz Kaitlyn Dever.

La descripción oficial del personaje indica que es "una soldado habilidosa cuya vista del mundo entre blanco y negro se ve desafiada mientras busca venganza por aquellos que amaba". Desde el año pasado circulaban rumores de que Dever entraría a la serie, incluso audicionó para el rol de Ellie (Bella Ramsey). En The Last of Us Part II, segundo videojuego de la saga de donde se adaptará esta segunda temporada de la serie, Abby es una rival al personaje de Ellie.

Dever es conocida por sus papeles en series como Unbelievable y películas como Booksmart y No One Will Save You.

The Last of Us.

Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us

El rodaje para la segunda temporada de The Last of Us comenzará durante el otoño de Argentina. HBO espera estrenar la serie durante 2025.

The Last of Us Part II llega remasterizado a PlayStation 5: cuándo sale a la venta

Después del éxito de la primera temporada de la serie, el segundo videojuego en la franquicia de The Last of Us llegará a PlayStation 5 remasterizado. El juego se publicó originalmente en PS4 en 2020 y una versión remasterizada del primero llegó a PS5 en 2022 y este año a PC.

last of us II remastered The Last of Us Part II Remastered. Sony

Esta versión mejorada de The Last of Us Part II tendrá mejoras gráficas pensadas para la consola, integración con DualSense, mejores tiempos de carga y un modo roguelike survival agregado, entre otras novedades. "Experimentá el ganador de más de 300 premios Game of the Year ahora con mejoras técnicas que hacen de The Last of Us Part II la manera definitiva de jugar la aclamada historia de Ellie y Abby", dice el comunicado oficial.

La fecha de lanzamiento oficial es el 19 de enero de 2024.