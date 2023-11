The Last of Us Part II llega remasterizado a PlayStation 5: cuándo sale a la venta

The Last of Us Part II llega remasterizado a PlayStation 5: cuándo estará disponible.

Después del éxito de la primera temporada de la serie , el segundo videojuego en la franquicia de The Last of Us llegará a PlayStation 5 remasterizado . El juego se publicó originalmente en PS4 en 2020 y una versión remasterizada del primero llegó a PS5 en 2022 y este año a PC.

Esta versión mejorada de The Last of Us Part II tendrá mejoras gráficas pensadas para la consola, integración con DualSense, mejores tiempos de carga y un modo roguelike survival agregado, entre otras novedades. "Experimentá el ganador de más de 300 premios Game of the Year ahora con mejoras técnicas que hacen de The Last of Us Part II la manera definitiva de jugar la aclamada historia de Ellie y Abby", dice el comunicado oficial.