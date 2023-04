The Last Voyage of the Demeter: Drácula vuelve al cine en su versión más terrorífica

Drácula vuelve a cobrar vida en el primer adelanto de The Last Voyage of the Demeter , una próxima producción de Universal Pictures basada en el aclamado personaje.

La película es protagonizada por David Dastmalchian (The Suicide Squad, 2021), Corey Hawkins (The Tragedy of Macbeth), Aisling Franciosi (The Nightingale), Liam Cunningham (Game of Thrones) y Javier Botet (It), y es dirigida por André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark).