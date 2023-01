"Fear The Walking Dead", la temporada 8 será el final de la serie

Scott M. Gimple, director de contenido de 'The Walking Dead Universe', sostuvo: “¡El universo de 'The Walking Dead' VIVE! Para concluir 'Fear the Walking Dead', estamos encantados de traerles una de sus temporadas más vibrantes, inventivas y emocionantes, mientras abren nuevos caminos con viejos favoritos: Maggie y Negan en el manicomio del Manhattan postapocalíptico sin uno de quien depender, pero el uno del otro... Daryl Dixon en Francia, un solitario que no puede moverse solo a través de este nuevo mundo peligroso, enfrentándose a feroces enemigos y amenazas nunca antes vistas de los muertos vivientes. Y Rick y Michonne, en una saga romántica del peligroso camino que los une, y el camino que deben encontrar juntos, arrinconados por una nueva civilización y hordas de muertos. Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, el productor ejecutivo Eli Jorné, Norman Reedus, el productor ejecutivo David Zabel, Danai Gurira,

La octava temporada de “Fear the Walking Dead” comienza después de la conclusión de la temporada 7, cuando las esperanzas de Morgan (Lennie James) y Madison (Kim Dickens) de rescatar a Mo de Padre no salieron según lo planeado. Según la descripción oficial, “Morgan, Madison y los demás que trajeron a la isla viven bajo el gobierno cínico de Padre. Con nuestros personajes desmoralizados y abatidos, la tarea de reavivar la creencia en un mundo mejor recae en la persona que Morgan y Madison se propusieron rescatar en primer lugar: la hija de Morgan, Mo”.