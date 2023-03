The X-Files regresa de la mano del director de Black Panther y Creed: Ryan Coogler

The X-Files, o "Los Expedientes Secretos X", es una de las series más icónicas e importantes de la historia , una de esas que definieron lo que sería la televisión en adelante. No es extraño entonces que su creador, Chris Carter , haya confirmado que se hará una nueva versión del proyecto , ahora de la mano de Ryan Coogler , el guionista y director que llevó adelante las películas de Black Panther y Creed.

Carter dio una entrevista por los 30 años de la serie al programa de radio "On The Coast with Gloria Macarenko" donde confirmó la noticia. "Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler se llama, que va a volver a hacer The X-Files", anunció el creador.