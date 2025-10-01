La salud de Thiago Medina: tras despertar del coma, preocupa a su entorno

El exGran Hermano abrió los ojos tras varios días en coma, pero su estado continúa siendo delicado. Presenta episodios de desorientación y delirio que preocupan a su familia y a los médicos.

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina enfrentó un giro crítico en su estado de salud al despertar del coma. Si bien la reacción inicial encendió una chispa de esperanza en su familia, rápidamente aparecieron complicaciones que alarmaron a todos: presenta episodios de delirio y confusión, lo que mantiene en vilo tanto a sus allegados como al equipo médico.

El joven abrió los ojos después de varios días de inconsciencia, gesto que en un principio fue recibido con alivio por su entorno más cercano. Sin embargo, la alegría duró poco. Según reveló Camilota, su hermana, “delira y no reconoce a las personas que tiene cerca” , lo que llevó a los profesionales a reforzar los cuidados.

Camila Deniz reveló que Thiago “delira y no reconoce a las personas que tiene cerca”, lo que encendió la alarma en su entorno.

Los médicos explicaron que este tipo de cuadros son habituales en pacientes que superan un coma prolongado. “Su cerebro está intentando reorganizarse, y eso puede generar episodios de desorientación y comportamientos fuera de lo común” , explicó uno de los especialistas que sigue de cerca su evolución.

Mientras tanto, sus seres queridos permanecen a su lado sin despegarse de la clínica, intentando sostenerlo con su presencia y afecto. “Está despierto, pero no está del todo consciente de lo que pasa a su alrededor” , afirmaron allegados al ex Gran Hermano.

El círculo íntimo mantiene viva la esperanza pese a la incertidumbre. “No bajamos los brazos. Sabemos que Thiago es fuerte y va a salir adelante”, expresó uno de sus familiares. Sin embargo, los especialistas advierten que los próximos días serán determinantes para definir si su recuperación será total o quedarán secuelas neurológicas.

thiago medina (1) Instagram: @thi4go_km

Qué fué lo primero que dijo Thiago Medina al despertarse

El lunes, Thiago abrió los ojos tras casi 20 días del accidente. Y según comunicó la madre de sus gemelas en historias de Instagram, “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“.

La influencer agregó: “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”. Daniela se mostró visiblemente emocionada por la reacción del padre de sus hijas y destacó que se trata de un proceso largo: “Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”.

thiago y daniela La familia de Thiago permanece en la clínica, acompañándolo sin descanso y confiando en que podrá recuperarse.

Un futuro lleno de incógnitas

El panorama sigue siendo complejo. Cada avance, por pequeño que sea, resulta significativo, aunque los médicos insisten en la necesidad de esperar. “Cada pequeño avance es importante, pero todavía no podemos hablar de una recuperación segura”, remarcaron.

Entre la angustia y la esperanza, sus allegados pidieron respeto y acompañamiento. “Lo único que pedimos es que sigan enviando fuerzas y buenas energías. Él las necesita más que nunca”, expresaron desde su entorno.