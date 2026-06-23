Tiene 8 capítulos y un elenco de lujo: la adictiva serie criminal de HBO Max ideal para maratonear + Agregar ámbito en









Un thriller español con ambientación inquietante, secretos cruzados y una historia que se despliega en capas dentro de una comunidad marcada por la desconfianza.

La historia se volvió furor en la plataforma y millones ya la vieron. Gentileza - Freepik

Las producciones criminales vienen ganando terreno fuerte en el streaming, y HBO Max volvió a meterse en la conversación con una serie que mezcla misterio, investigación y drama social en partes bastante parejas. La propuesta gira alrededor de una cadena de situaciones y personajes que esconden más de lo que dicen.

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Con apenas ocho episodios, la serie "Cuando nadie nos ve" apuesta a un ritmo que no afloja demasiado. En redes sociales ya circulan comentarios sobre su tono oscuro y su forma de construir suspenso sin necesidad de grandes explosiones narrativas, más bien apoyándose en silencios, miradas y tensiones que se van acumulando.

cuando nadie nos ve Esta exitosa serie española se convertirá en tu favorita. HBO Max

De qué trata Cuando nadie nos ve La historia de "Cuando nadie nos ve" se desarrolla en una localidad española durante la celebración de la Semana Santa, un contexto que aporta una carga visual y simbólica muy particular. En medio de procesiones y rituales religiosos, comienzan a aparecer hechos que rompen con la calma aparente del lugar.

Todo arranca con la investigación de un caso que, al principio, parece aislado, pero que pronto se convierte en una red de situaciones más complejas. Dos agentes con métodos muy distintos quedan al frente del trabajo: una sargento de la Guardia Civil con experiencia en terreno y una militar estadounidense destinada temporalmente en la base de Morón de la Frontera.

A medida que avanza la investigación, el caso inicial empieza a ramificarse en distintas direcciones y aparecen conexiones inesperadas entre los habitantes del pueblo. Lo que parecía un hecho puntual se transforma en una trama donde secretos viejos, intereses cruzados y silencios incómodos pesan tanto como las pruebas policiales, obligando a las protagonistas a avanzar en un terreno donde nada termina de ser del todo claro. HBO Max: tráiler de Cuando nadie nos ve Embed - Cuando Nadie Nos Ve | Tráiler | Max HBO Max: elenco de Cuando nadie nos ve Maribel Verdú

Mariela Garriga

Ben Temple

Daniel Grao

Lucía Jiménez

Marcos Ruiz

Ismael Martínez