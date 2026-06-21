HBO Max aterroriza a todos los aracnofóbicos con una imperdible película + Agregar ámbito en









Una producción reciente apuesta por el suspenso y las criaturas gigantes para convertirse en una de las propuestas más comentadas del catálogo.

Si le tenés miedo a las arañas, esta película podría ser tu peor pesadilla. Magnific

Las películas sobre arañas tienen un lugar especial dentro del cine de terror. A lo largo de los años, este subgénero logró explotar uno de los miedos más extendidos del planeta y generar experiencias que ponen a prueba hasta a los espectadores más valientes.

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HBO Max incorporó a su catálogo una producción australiana que rápidamente comenzó a llamar la atención por su propuesta claustrofóbica, sus efectos visuales y la tensión constante que construye a lo largo de la historia. Se trata de “Sting: Araña asesina”, una película dirigida por Kiah Roache-Turner que combina terror, ciencia ficción y supervivencia.

sting araña asesina Sting: araña asesina, la película de terror que los amantes de la tensión quieren ver. HBO Max

De qué trata Sting: Araña asesina La historia sigue a Charlotte, una niña de 12 años que vive en un antiguo edificio de Nueva York junto a su familia ensamblada. Durante una noche, un objeto misterioso cae desde el cielo y atraviesa una ventana del complejo residencial. Dentro de ese objeto aparece una pequeña araña que la protagonista decide adoptar en secreto y bautiza con el nombre de Sting.

Al principio, la criatura parece inofensiva y hasta genera cierta ternura. Charlotte la alimenta, la observa y desarrolla una relación particular con ella. El problema surge cuando el animal comienza a crecer a una velocidad alarmante. Lo que parecía una simple mascota se transforma en una amenaza difícil de controlar y los habitantes del edificio empiezan a desaparecer de manera inquietante.

La historia también pone el foco en los vínculos familiares. Charlotte mantiene una relación compleja con Ethan, su padrastro, interpretado por Ryan Corr. Esa dinámica aporta una capa emocional que acompaña la trama de terror. A medida que la amenaza crece, los protagonistas deben encontrar una manera de sobrevivir antes de que la situación se vuelva irreversible. HBO Max: tráiler de Sting: Araña asesina Embed - STING ARAÑA ASESINA | TRAILER OFICIAL HBO Max: elenco de Sting: Araña asesina Alyla Browne como Charlotte

Ryan Corr como Ethan

Penelope Mitchell como Heather

Robyn Nevin como Gunter

Noni Hazlehurst como Helga

Jermaine Fowler como Frank

Silvia Colloca como Maria