Tiene un 91% de críticas positivas: la nueva serie de superhéroes de Prime Video

Una producción ambientada en la Nueva York de los años 30 apuesta por una versión oscura y diferente de uno de los personajes más conocidos de Marvel.

La serie perfecta para los fanáticos de los superhéroes y su universo.

Las historias de superhéroes continúan siendo una de las apuestas más fuertes de las plataformas de streaming. En ese escenario, Prime Video decidió apostar por una propuesta completamente distinta a las que dominaron la última década, alejándose de los colores brillantes y acercándose al cine negro clásico .

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La producción despertó una enorme expectativa entre los fanáticos de Marvel , especialmente porque recupera un personaje que había generado muy buenas repercusiones tras su aparición en "Spider-Man: Un nuevo universo". Además, el proyecto reúne a figuras reconocidas de Hollywood y propone una mirada mucho más adulta sobre el universo del Hombre Araña .

Se trata de "Spider-Noir", una serie protagonizada por Nicolas Cage que traslada a los espectadores a una Nueva York sombría, marcada por la corrupción, el crimen organizado y una estética inspirada en las películas policiales de los años 30.

El superhéroe que atrapa en esta nueva serie de Prime Video.

"Spider-Noir" sigue la historia de un detective privado envejecido y marcado por su pasado que, en secreto, fue el único superhéroe de Nueva York durante la década de 1930.

A diferencia de Peter Parker, esta versión del personaje vive en una ciudad dominada por la delincuencia y los intereses políticos. El protagonista se encuentra obligado a enfrentarse a fantasmas personales mientras investiga una serie de casos vinculados a la corrupción y a poderosas organizaciones criminales.

La serie está inspirada en los cómics "Spider-Man Noir", publicados originalmente en 2009 dentro de la línea Marvel Noir. Allí se presenta un universo alternativo en el que el personaje desarrolla sus habilidades en un contexto mucho más oscuro y realista.

A medida que avanza la historia, el protagonista deberá resolver una compleja red de delitos que involucra a empresarios, funcionarios y grupos criminales que operan desde las sombras.

Mientras intenta proteger a los ciudadanos, también enfrenta sus propios conflictos internos, en una trama donde la justicia, la culpa y la redención personal ocupan un lugar tan importante como las escenas de acción.

Prime Video: tráiler de Spider-Noir

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Prime Video: elenco de Spider-Noir