"Gentleminions", la escandalosa tendencia en TikTok por la película de "Minions"

Pero sin duda, el estreno será recordado por el revuelo que causó en varias salas como consecuencia de una tendencia de TikTok llamada "Gentleminions".

gentelminions

Se trata de una convocatoria a los espectadores para que asistan a la película vestidos como los simpáticos personajes amarillos y se pongan bulliciosos cada vez que aparecen en la pantalla, lo cual ocurre en prácticamente en todo el largometraje.

La tendencia llevó a docenas de adolescentes vestidos con ropa formal a crear disturbios en los cines no solo de Estados Unidos, sino también de Reino Unido y Australia. No se descarta que este tipo de comportamiento se haya registrado en otros países.

Una sala de cine, ante las quejas de cientos de personas, debió reembolsar unos 1.300 dólares en entradas en un día, informó ABC News, que no precisó en qué ciudad se registró.

Otro teatro directamente decidió no permitir el ingreso de grupos de jóvenes que llegaran vestidos para la ocasión.

Algunas salas fueron más lejos y decidieron dejar de proyectar el filme.

"Debido a un pequeño número de incidentes en nuestros cines durante el fin de semana, hemos tenido que restringir el acceso en algunas circunstancias", dijo un portavoz de Odeon, propietaria de más de 100 cines en todo el Reino Unido, a ABC News.

En un teatro de Odeon, se colocó un cartel que informaba a los clientes que "a cualquier grupo de invitados con atuendo informal se le negará la entrada a las proyecciones de 'Minions: The Rise of Gru'".

"Genuinamente la experiencia más aterradora de mi vida", comentó el usuario de TikTok @wixmovs, que filmó el escándalo en medio de la proyección.

En el teatro Mallard de Guernsey, el mánager Daniel Phillips-Smith dijo a la BBC que experimentó un "comportamiento increíblemente malo" de parte de decenas de espectadores.

Aseguró que grandes grupos de adolescentes estaban "lanzando cosas" y molestaban a espectadores y miembros del personal.

Phillips-Smith admitió que perdió dinero por la gran cantidad de tickets que debieron reembolsar. Hubo un impacto financiero "masivo" en el teatro, dijo.

Estos traviesos personajes, que hablan su propio lenguaje con tono agudo, han desarrollado una amplia base de fans en todo el mundo, particularmente entre los cinéfilos de la generación Z.

Cuando la película se estrenó el 1 de julio, Universal Pictures tuiteó: "A todos los que se presentan a @Minions como ellos: los vemos y los queremos".

La cuenta oficial de Twitter de "Minions" respondió con la palabra "The Gentleminions", en referencia a la tendencia en las redes sociales.

"Minions: The Rise of Gru" es la cuarta película de la franquicia "Despicable Me", estrenada cinco años después de la anterior, "Despicable Me 3".

Los "secuaces" del mismo nombre de la franquicia son pequeñas criaturas amarillas que usan gafas y sirven como asistentes para el protagonista de la franquicia, Gru, con la voz del actor Steve Carell.

The Hollywood Reporter informó que el 90% de la audiencia de la película tiene 25 años o menos, y la etiqueta en TikTok ha obtenido 44 millones de visitas.

Por Ariel Ferrero