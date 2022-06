Valentín Vera, el tiktoker que quiere entrar a Gran Hermano: "Si quieren puntos de rating, ya saben a quién llamar"

"Me gustaría entrar en Gran Hermano porque tengo una mentalidad de ganador. Yo sé que si entro ganó", dice en su video Valentín Vera. "A esos pelo largo y musculito los elimino uno por uno", agrega. Y remata: "Si quieren puntos de rating, ya saben a quién llamar".

¿Quién es Valentín Vera?

Valentín Vera superó el millón de seguidores en la red social TikTok. ¿Cómo lo hizo? Apelando a sus preguntas incómodas y muy ocurrentes a distintos jóvenes en la vía pública, sobre temas que pueden ir desde los signos del zodíaco, las parejas, pasando por el sexo, hasta los vínculos humanos en general.

¿Dejarías a su pareja por un millón de dólares? ¿Cuánto debe durar un hombre en la cama? ¿Cuál es el peor signo del zodíaco? ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? Son algunas de las preguntas que suele hacer este joven de 25 años, oriundo de Puerto Madryn, Argentina que, desde mediados del año pasado, comenzó a transformar su pasatiempo en un trabajo rentable.

Valentín reconoce que lo primero que busca a través de sus divertidas preguntas es entretener. “Me gusta que la persona que ve mis videos se sienta identificada con el contenido, lo que hace que interactúen con el video, ya sea comentando o dando like a la publicación”, explicó el tiktoker argentino.

Reveló que su clave a la hora de definir sobre qué tipo de preguntas hacer está en detectar debates que traen polémica, por ejemplo, en Twitter, desde donde se originaron varios de sus tópicos.

“Una vez en Twitter se generó un debate sobre los signos del zodíaco”, comenta. “Yo no entiendo nada de eso, pero despertó controversia”, recuerda, ante lo cual decidió intervenir con la pregunta: “¿Cuál es el peor signo?”, lo que generó una gran cantidad de respuestas y reacciones.

A partir de allí, decidió replicar esa experiencia desde su cuenta de TikTok (@valentinvera01), a partir de videos con mini entrevistas casuales a jóvenes en la vía pública, lo que tuvo un éxito rotundo de inmediato en la red social.

En apenas un mes, logró conseguir más 200 mil seguidores: “Creo que publiqué los videos indicados en el momento indicado, porque en ese momento nadie estaba haciendo eso. Ahora entrás a TikTok y está lleno de gente que hace preguntas en la calle”, relata. Pero, advierte: “Hay que saber leer las tendencias para crecer”.

“A la gente le gusta opinar, expresar puntos de vista o compartir experiencias, entonces había que encontrar el punto para motivar ese tipo de conversaciones. Cuando comencé con ese formato en la plataforma en particular no había mucho contenido de ese estilo, le que me facilitó el crecimiento”, explica.

Su próxima meta llegar a los dos millones de seguidores en TikTok, continuando con la publicación de sus mini entrevistas callejeras, pero también poniendo el foco en analizar las reacciones de sus seguidores. “Como mis tiktoks son de preguntas, hay respuestas que repercuten mucho y eso se nota en los comentarios. Tengo un video con 100.000 comentarios”, afirma el tiktoker, quien al mismo tiempo se propone motivar a otros jóvenes para que generen su propio material y lo difundan en la red social.