Tilda Swinton reveló que "La habitación de al lado" podría ser su última película

Tras haber ganado el Oscar por la película Michael Clayton , y por remitirnos solo a proyectos recientes, la actriz de 64 años se ha puesto a las órdenes de Joanna Hogg en La hija eterna , de David Fincher en El asesino o de Apichatpong Weerasethakul en Memoria . Ha protagonizado The End de Joshua Oppenheimer , y también ha respaldado a Pedro Almodóvar con su primer largometraje rodado en inglés, La habitación de al lado .

Tilda Swinton podría retirarse de la actuación

“Siempre he tenido la intención de que cada filme fuera el último”, dijo a la revista. “No quería adelantarme a nada porque me lo he pasado muy bien de principio a fin. Siempre pensé, ‘bueno, esta es una buena película para terminar.