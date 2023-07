Tom Cruise reveló el rumor "más extraño" que escuchó sobre sí mismo

En los últimos años, ha surgido el rumor de que Cruise es tan intenso en los sets de filmación que pide a sus coprotagonistas que no lo miren a los ojos.

Hablando con The Times junto con sus colaboradores Christopher McQuarrie y Simon Pegg e n la nueva película Misión: Imposible - Dead Reckoning Part One , Cruise negó el rumor y Pegg le restó importancia a la supuesta intensidad de su coprotagonista.

Cuando se le pidió que compartiera el rumor "más extraño" que había escuchado sobre sí mismo, Cruise dijo que estaba confundido por el rumor de que a la gente "no se le permitía mirarme a los ojos" durante la filmación.

Pegg agregó sobre Cruise: “He podido abrirme camino a través de toda la extraña mitología que lo rodea. “Por un lado, es Tom Cruise, esta enigmática estrella de cine que todos quieren conocer. Y por el otro, es solo un chico. Me gusta ser normal con él”.

Tom Cruise quiere seguir haciendo películas de Misión: Imposible hasta los 80 años

Antes del lanzamiento de la película, Cruise ha dicho que planea seguir haciendo películas de Misión: Imposible cuando tenga 80 años .

“Harrison Ford es una leyenda; Espero seguir yendo. Tengo 20 años para alcanzarlo”, dijo Cruise a The Sydney Morning Herald en el estreno australiano de la película, refiriéndose al papel del legendario actor en Indiana Jones y The Dial Of Destiny. “Espero seguir haciendo películas de Misión: Imposible hasta que tenga su edad”.