Tras la muerte de Charlie Kirk, "South Park" retrasa el estreno de su nuevo capítulo horas antes de su emisión

Comedy Central no emitirá un nuevo episodio de la serie animada South Park hoy debido a un retraso en la producción. La noticia llegó en un comunicado de los cocreadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone.
Tras el asesinato del influencer de derecha, un episodio que lo parodiaba fue retirado de la rotación de repeticiones lineales de Comedy Central, pero sigue disponible para streaming en Paramount+.
“Parece que cuando uno hace todo a última hora, a veces no lo logra”, dijeron. “Esta es culpa nuestra. No lo terminamos a tiempo. Gracias a los fans de Comedy Central y 'South Park' por su comprensión. ¡No se lo pierdan la semana que viene!”
South Park y la controversia por la muerte de Charlie Kirk
El episodio retrasado será el primero de la serie desde la muerte de Charlie Kirk. Tras su asesinato en un evento en el campus universitario de Utah el 10 de septiembre, la controversia giró en torno al episodio de South Park del 6 de agosto, "Got a Nut", que incluía chistes que se burlaban de la política de Kirk, así como de su estilo de podcasting y debate.
(En un momento dado, un personaje que luego ganaría el "Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros Debatientes" dice: "No se puede confiar en los judíos, los blancos son los desfavorecidos y las mujeres pertenecen a casa"). Tras el asesinato de Kirk, el episodio fue retirado de la rotación de repeticiones lineales de Comedy Central , pero sigue disponible para streaming en Paramount+.
South Park volverá a emitirse el 24 de septiembre, tras dos semanas de descanso. Posteriormente, la serie seguirá estrenando nuevos episodios cada dos miércoles, del 15 de octubre al 10 de diciembre.
Parker y Stone son productores ejecutivos de South Park junto a Anne Garefino y Frank C. Agnone II, con productores como Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell y Vernon Chatman.
