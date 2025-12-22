Vuelve Midachi: el trio humorístico anunció su regreso con un show despedida + Seguir en









Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex en agosto de 2026.

El trio oriundo de Santa Fe vuelve en 2026.

Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anuncia su regreso a los escenarios para una despedida histórica.

Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en una serie de funciones que prometen emoción, risas y celebración.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el nuevo show de Midachi Entradas a la venta desde lunes 22 de diciembre a las 12 h. del mediodía en www.tuentrada.com y en boletería del teatro.

image Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.

Estos shows en el Gran Rex marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketchs y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.

