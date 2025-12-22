Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anuncia su regreso a los escenarios para una despedida histórica.
Vuelve Midachi: el trio humorístico anunció su regreso con un show despedida
Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex en agosto de 2026.
-
Pity Álvarez volvió a los escenarios después de nueve años en el estadio Kempes de Córdoba
-
Él Mató a un Policía Motorizado celebró los 20 años de su trilogía basal con un show para el recuerdo en Obras
Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en una serie de funciones que prometen emoción, risas y celebración.
Cómo y dónde conseguir las entradas para el nuevo show de Midachi
Entradas a la venta desde lunes 22 de diciembre a las 12 h. del mediodía en www.tuentrada.com y en boletería del teatro.
Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.
Estos shows en el Gran Rex marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketchs y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.
Dejá tu comentario