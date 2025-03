Tres buenos documentales argentinos llegaron a cartel

Aparecen esta semana tres documentales nacionales surgidos de experiencias propias de sus autores. Dos de ellos pertenecen a jóvenes egresados de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA atentos a la vida y enseñanzas de sendos jefes de pueblos originarios. Así, en “Las brigadistas” , Juan Pablo Lepore , director de muy atendibles trabajos de asuntos rurales, comienza siguiendo a un grupo de estudiantes y egresadas de medicina que viajan como voluntarias rumbo a unos rancheríos de gente olvidada en el Chaco Salteño. Una vez en el lugar, confirman el estado de abandono en que viven los wichis y el desprecio con que son tratados, lo que se agrava con la creciente deforestación que también afecta a la fauna nativa y la propia tierra. Pero hay un oasis, el que ofrece el viejo cacique de una localidad donde se practica desde siempre lo que hoy se llama agroecología. La opción es para producciones pequeñas, pero sigue siendo la mejor y la única que no destruye el planeta.

Por su parte, Florencia Martina Romero nos descubre en “Nalá” una persona fuera de serie: la cacique de una comunidad qom (antes se decía toba) que no reside en su tierra de origen, el Chaco, sino en la zona de San Pedro, provincia de Buenos Aires. “Una indígena urbana”, como dicen por ahí, o urbanizada, pero que mantiene y difunde la visión de sus mayores y propicia la mutua alimentación de saberes en asuntos de cultura y medicinas. Interesante, su encuentro con una descendiente directa de comechingones, responsable de los suyos en Berrotarán, provincia de Córdoba. Lo de estas mujeres no es discurso teórico de corrientes de moda. Es la afirmación de unas realidades que no tienen porqué perderse.