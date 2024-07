Una multitud llega a una Comic-Con de San Diego con Marvel preparando su reinvención

La edición del año pasado fue empañada por huelgas de empleados de Hollywood, las cuales impidieron a los actores de participar y por ello disminuyó el interés del público. Pero este año, se espera que unas 130.000 personas visiten esta ciudad del sur de California para disfrutar de la Comic-Con.

El plato fuerte de la edición 2024 es la presentación de las películas de Marvel la noche del sábado, cuando se espera que el socio del grupo Disney presente sus nuevos planes, los cuales apuntan a reinventar su mega-taquillera franquicia cinematográfica, luego de varios años de traspiés.

Las películas de Marvel dominaron Hollywood y la taquilla global durante años. Por ejemplo, "Avengers: Endgame" (2019) se convirtió brevemente en la cinta más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 2.790 millones de dólares.

Pero recientemente tuvo más fracasos que éxitos. Los fanáticos reclamaron mucho por las tramas demasiado complicadas de sus historias en las pantallas y lamentaron la salida de personajes queridos como el de "Iron Man", interpretado por Robert Downey Jr.

La franquicia también sufrió por acusaciones de violencia doméstica contra el actor Jonathan Majors, quien debía encarnar al nuevo gran supervillano en varias películas.

Marvel descartó entonces a Majors, quien fue declarado culpable de atacar y asediar a una pareja en el pasado. Sin embargo, aún se desconoce su reemplazo.

La presentación del sábado, que debe revelar los planes de Disney para continuar sin él, se celebrará en el conocido Hall H, con capacidad para 6.000 personas y frente al cual muchos fanáticos acampan en línea durante días para garantizar una silla.

Algunos especialistas la consideran un momento potencialmente decisivo para el grupo.

"Si la compañía quiere atraer a otras personas, más allá de sus seguidores incondicionales, necesita dar respuestas a estas preguntas en el Hall H", escribió Susana Polo en Polygon, medio especializado en la industria del entretenimiento.

El menú de Disney en la Comic-Con trae además una mirada a "Alien: Romulus", la última entrega de esta saga de ciencia ficción, y un evento de "celebración" para el mayor lanzamiento de superhéroes de este fin de semana en los cines estadounidenses: "Deadpool & Wolverine".

Warner, el estudio rival responsable de las películas de superhéroes de la popular editorial DC, mantiene este año un perfil más discreto, pero ofrecerá un vistazo a su serie derivada de Batman, "El Pingüino", protagonizada por Colin Farrell.

Por otro lado, la película "Those About To Die", un sangriento paseo a través de la Antigua Roma y su macabro mundo de peleas de gladiadores y carruajes en el Coliseo, con el veterano Anthony Hopkins entre los protagonistas, desarrollará varios eventos.

Prime Video, de la gigante Amazon, presentará la segunda temporada de su serie de televisión "El señor de los anillos: Los anillos del poder", que aspira a conquistar a la audiencia luego de las tibias reseñas que recibió su opulenta temporada de estreno hace dos años.

También, en el marco del reciente suceso que tuvieron las adaptaciones de videojuegos en la pantalla chica tales como "Fallout" y "The Last of Us", Amazon llevará a los televidentes al submundo de los señores de la mafia japonesa con "Like a Dragon: Yakuza", basado en los exitosos juegos de Sega.

Pero para muchos, la Comic-Con es más que nada un lugar para meterse en la piel de los personajes de Disney o de aguerridos samurais, conocer personas con los mismos intereses e intercambiar revistas y libros de historietas.

La Comic-Con se desarrollará desde el jueves hasta el domingo próximo.