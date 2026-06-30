Una canción inédita para un filme de James Bond compuesta por Chris Martin de Coldplay sale a subasta + Agregar ámbito en









Martin ha afirmado anteriormente que Coldplay, autodenominados fans de 007, hicieron varios intentos fallidos de componer un tema para la franquicia de espías.

La canción se compuso hace 27 años. REUTERS

Una grabación demo perdida de hace 27 años que, según se dice, Chris Martin y Coldplay tenían en mente para un tema de James Bond —y que luego admitieron que no era lo suficientemente buena— saldrá a subasta.

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Según la información del lote proporcionada por Wax Poetics, la grabación de "The World is Not Enough" ("El mundo no basta") fue escrita para la película de James Bond de 1999 del mismo nombre, protagonizada por Pierce Brosnan, pero se cree que nunca se presentó.

Martin ha afirmado anteriormente que Coldplay, autodenominados fans de 007, hicieron varios intentos fallidos de componer un tema para la franquicia de espías.

“Llevamos 20 años intentando componer una, pero nunca las presentamos”, declaró Martin al portal NME en 2021. “Tenemos temas de Bond para unas cinco películas, pero, para ser sinceros, no son muy buenos”.

Martin añadió: “Además, no sé si compartimos la misma visión espiritual que James. Por mucho que me gusten las películas, no sé si le convencería que cantáramos. Diría algo como: ‘Eso no me interesa para nada, chicos. Me gustan las armas y esas cosas. Todo este rollo hippie no va a funcionar’”.

Que contiene la subasta de Coldplay El casete que contiene “The World is Not Enough” forma parte de un archivo de grabaciones de Coldplay del productor británico Chris Allison que saldrán a subasta, todas realizadas antes del segundo EP de la banda, “The Blue Room”, que Allison produjo y que salió justo antes de su éxito mundial al año siguiente con “Parachutes”. “La colección incluye mezclas DAT originales, versiones alternativas y demos de las sesiones de The Blue Room, incluyendo versiones inéditas de varias canciones y una toma nunca antes escuchada de 'We Never Change'”, dijo Wax Poetics.