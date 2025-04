Una exparticipante de "Love is blind" denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual

Love is blind Argentina , el reality show de Netflix sobre personas que acuden a citas a ciegas con el objetivo de casarse, volvió a convertirse en el centro de la polémica a raíz de una nueva denuncia por abuso sexual . En su momento, Emily Ceco denunció a su exmarido Santiago Martínez por violencia de género ; ahora, se suma la exparticipante Camila Pittaluga , quien cargó contra de Ezequiel Ingrassia , también concursante.

"Nos conocemos en el reality, él sale casado y a la semana se divorcia, él me cuenta y nosotros empezamos a salir (en marzo). La realidad es que en un principio empezaron los malos tratos verbales, psicológicos, manipulación, mentiras. Era todo muy tóxico. En octubre íbamos a ir a un casamiento de una de las productoras y unos días antes me entero de que se había vuelto a ver con Julieta y eso fue mi salvación y fue lo que me impulsó a decir ‘hasta acá llegué'”, detalló Camila.