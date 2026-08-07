Jared Leto fue desvinculado de una importante película tras las acusaciones de abuso sexual + Agregar ámbito en









Mientras que el intérprete ya se encontraba a instancias de afinar los últimos detalles sobre su personaje, la producción canceló las negociaciones.

Siguen las consecuencias tras las acusaciones contra Leto.

El actor y cantante estadounidense Jared Leto quedó fuera de una importante película de Hollywood, tras ser acusado por supuesta conducta sexual delictiva contra cuatro mujeres, que se suman a un total de por lo menos diez acusaciones del mismo índole.

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El líder de la banda 30 Seconds to Mars fue acusado de cometer el ilícito cuando las supuestas víctimas aún eran adolescentes menores de edad, entre los años 2002 y 2016, cuando el intérprete tenía entre 30 y 40 años.

El largometraje Assassination finalmente no contará con la participación del músico. La pieza, dirigida por Barry Levinson, ganador de un Oscar por su trabajo en el film dramático Rain Man, es un thriller político que, en su elenco, cuenta con figuras como Al Pacino, Brendan Fraser, Jessica Chastain y Bryan Cranston.

Mientras que el intérprete ya se encontraba a instancias de afinar los últimos detalles sobre su personaje, la producción canceló las negociaciones y el guion coescrito por David Mamet deberá modificarse en base a las actualizaciones posteriores a las acusaciones.

Las acusaciones contra Jared Leto El informe, impulsado por la investigación de la BBC, cuenta con la declaración de una de las jóvenes que relató haber sido agredida sexualmente por Leto en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra aseguró que el artista intentó agredirla sexualmente tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel, cuando tenía 19 años.

Otra de las denunciantes sostuvo que mantuvo relaciones con él cuando tenía 17 años en California y que él mismo le restó importancia al hecho durante una conversación. La cuarta persona afirmó haber sido manipulada por el músico cuando tenía tan solo 16 años y haber recibido llamadas telefónicas con contenido explícito. Horas después, la prensa oficial del artista difundió un comunicado en el cual niega rotundamente las acusaciones: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, afirmó el actor. “Estas acusaciones son absolutamente y categóricamente falsas”, sentenció en el comunicado de prensa.