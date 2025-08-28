Encontraron una cápsula enterrada por Lady Di hace más de 30 años: qué contenía







El cofre que Diana de Gales enterró en 1991 salió a la luz por obras en un hospital infantil. El descubrimiento reabre recuerdos de la princesa.

El cofre fue enterrado en 1991 en el hospital Great Ormond Street, donde Diana ejercía como presidenta honoraria.

El legado de Lady Di vuelve a sorprender. En medio de las obras de un nuevo centro oncológico infantil en Londres, encontraron una cápsula del tiempo que Diana de Gales enterró en 1991 junto a dos niños enfermos. El hallazgo, adelantado décadas antes de lo previsto, reaviva la memoria de una de las mujeres más queridas de la realeza británica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La princesa, conocida por su fuerte compromiso social, fue presidenta de honor del hospital Great Ormond Street desde 1989. En ese marco, decidió participar en un acto simbólico que reflejara su cercanía con los pacientes: colocar un cofre de madera recubierto en plomo bajo los cimientos de la institución. La idea original era que permaneciera sellado durante un siglo, para ser abierto recién por las generaciones futuras. Sin embargo, los planes cambiaron.

35WUXLRSM5EVFHB72BU2BBNIGE La princesa de Gales dedicó gran parte de su agenda a causas vinculadas a la infancia y la salud. AFP

Las obras de construcción de un nuevo pabellón oncológico infantil obligaron a excavar el área donde estaba enterrada la cápsula, lo que motivó su apertura setenta años antes de lo programado. Para muchos, este imprevisto tiene un fuerte valor simbólico: se trató de un descubrimiento impulsado por la misma causa que guio la vida de Lady Di, la salud y el bienestar de los niños.

¿Qué contenía la cápsula del tiempo de Lady Di? Dentro del cofre se encontraron diez elementos que reflejan la cultura y la tecnología de fines de los años 80 y principios de los 90. Entre ellos había un CD de la cantante australiana Kylie Minogue, una televisión de bolsillo de la marca Casio, una calculadora solar, un pasaporte europeo, una fotografía de la princesa y un ejemplar del periódico The Times. También aparecieron monedas antiguas, semillas, una hoja de papel y un holograma con forma de copo de nieve.

73783422_605 La cápsula del tiempo, guardada en un hospital pediátrico, simboliza el vínculo especial que la princesa tenía con la niñez. Los archivistas que participaron en la apertura señalaron que los objetos se mantienen en buen estado de conservación a pesar del paso de más de tres décadas. Para los trabajadores del hospital y los antiguos pacientes que presenciaron el momento, el hallazgo fue profundamente emotivo, pues significó revivir un gesto de cercanía y esperanza de la princesa hacia los niños enfermos. El descubrimiento se produce pocos días antes de que se cumplan 28 años de la trágica muerte de Diana de Gales, ocurrida en un accidente de tráfico en París en 1997. La cápsula del tiempo no solo permite recordar su figura, sino también redescubrir la huella que dejó en cada acto, incluso en aquellos que pensaba destinados a un futuro lejano. Para muchos, abrir este cofre en 2025 es una manera de volver a conectarse con su espíritu, con la mujer que, más allá de su título, fue recordada por siempre como la “Princesa del Pueblo”.