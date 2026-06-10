Netflix estrenó un documental sobre Michael Jackson, que reabre el debate más polémico de su carrera

La producción reconstruye uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia de la música, a través de voces que participaron del caso.

La serie de tres episodios incluye entrevistas inéditas, material de archivo y testimonios de jurados, abogados y testigos del juicio.

Netflix incorporó a su catálogo uno de los documentales más comentados de 2026. Se trata de Michael Jackson: El veredicto , una producción de tres episodios que analiza el juicio por presunto abuso sexual infantil que enfrentó el cantante en 2005 y que terminó con la absolución del artista.

La serie fue dirigida por Nick Green y producida por Candle True Stories. Su principal particularidad es que reconstruye el proceso judicial exclusivamente a través de personas que estuvieron involucradas de manera directa en el caso, incluyendo jurados, abogados, periodistas, investigadores y testigos.

El estreno llega en un momento de renovado interés por la vida y obra de Michael Jackson , impulsado por el lanzamiento reciente de la película biográfica Michael y por el permanente debate que rodea las acusaciones que marcaron los últimos años de la carrera del cantante.

La serie se concentra en los acontecimientos que derivaron en el juicio de 2005 . El primer episodio aborda el impacto generado por el documental televisivo Living with Michael Jackson, emitido en 2003, que desencadenó nuevas investigaciones sobre el artista y provocó una enorme exposición mediática.

La segunda entrega se enfoca en el comienzo del proceso judicial. Aparecen testimonios sobre la presión mediática que rodeó al caso, la presencia de fanáticos en las inmediaciones del tribunal y el modo en que la figura pública de Jackson influyó en la percepción del jurado.

El capítulo final reconstruye los momentos decisivos que desembocaron en el veredicto de inocencia. La producción analiza las pruebas presentadas por ambas partes, los testimonios que resultaron determinantes y las discusiones internas que llevaron al jurado a absolver al cantante.

Los creadores del documental explicaron que buscaron construir una cronología completa de los hechos, para que el público pudiera comprender el desarrollo del caso, sin depender de interpretaciones posteriores.

Uno de los principales atractivos de Michael Jackson: El veredicto es la cantidad de protagonistas directos que aceptaron brindar entrevistas para la serie. Entre ellos aparecen el fiscal Ron Zonen, el abogado defensor Mark Geragos y Brian Oxman, integrante del equipo legal vinculado a la familia Jackson. También participan Melissa Herard y Tammy Evans, dos integrantes del jurado que deliberó durante el juicio.

La producción incorpora declaraciones de periodistas que siguieron el caso desde el tribunal, entre ellos Martin Bashir, autor de la entrevista televisiva que contribuyó a reactivar la investigación, y Diane Dimond, una de las cronistas especializadas que cubrió las acusaciones contra el artista durante años.

A estos testimonios se suman integrantes del círculo cercano del cantante, como su expublicista Raymone Bain, el biógrafo J. Randy Taraborrelli y personas que trabajaron junto a él durante los años previos al juicio.

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Aunque gran parte de los hechos ya eran conocidos públicamente, el documental incorpora declaraciones que están generando repercusión. Entre ellas aparecen testimonios de personas que formaban parte del entorno laboral de Jackson y que describen situaciones ocurridas durante los años previos al juicio. También se incluyen referencias a material que fue analizado por investigadores durante la causa y que volvió a ser objeto de debate tras la emisión de la serie.

La producción también examina aspectos menos difundidos del funcionamiento interno del proceso judicial, incluyendo el impacto que tuvo la fama del cantante sobre algunos integrantes del jurado y las estrategias adoptadas tanto por la fiscalía como por la defensa.

A pesar de ello, varios críticos señalaron que el documental no pretende resolver definitivamente las controversias que rodean la figura de Jackson. Al contrario, busca mostrar cómo se vivió el juicio desde dentro y dejar que el espectador saque sus propias conclusiones.

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Un estreno que dio para hablar

La llegada de la serie generó reacciones muy diversas. Algunos espectadores destacaron la profundidad de la investigación y la posibilidad de escuchar testimonios de personas que estuvieron presentes durante el proceso judicial. Otros consideraron que el documental deja preguntas abiertas y no incorpora suficientes voces del entorno familiar del cantante.

En redes sociales reapareció el debate sobre el legado artístico de Michael Jackson y sobre la dificultad de separar la figura pública del músico de las acusaciones que marcaron su vida personal.

Lo cierto es que Michael Jackson: El veredicto consiguió algo que pocas producciones recientes lograron: poner en el centro de la conversación pública un caso que, más de dos décadas después de la absolución del artista, sigue generando interrogantes y controversias.