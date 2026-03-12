Universal Pictures anunció que extenderá el período de tiempo de sus estrenos en cines + Seguir en









El estudio se compromete a extender su tiempo de exhibición, prometiendo un mínimo de cinco fines de semana en 2026 y siete fines de semana en 2027.

En un sorprendente cambio de estrategia, Universal Pictures está alargando el tiempo en que las películas se exhibirán exclusivamente en los cines. La noticia surge en medio de las negociaciones de Paramount para comprar Warner Bros. y la retirada de Netflix. La salida de la plataforma de streaming llevó tranquilidad a aquellos que creían que los estrenos en cines estaban en peligro.

Es un cambio importante con respecto a la era de la pandemia, cuando Universal se mostró agresiva al negociar acuerdos que acortaron la ventana de exhibición en cines a 17 días, o tres fines de semana. Ahora, el estudio se compromete a extender su tiempo de exhibición, prometiendo un mínimo de cinco fines de semana en 2026 y siete fines de semana en 2027 antes de que una película se estrene en cines (al menos en Estados Unidos).

El impacto en las salas de cines También es una gran victoria para los propietarios de salas de cine, quienes llevan mucho tiempo argumentando que el público no pagaría por ver películas en pantalla grande si pudiera esperar unas semanas para verlas en casa. En aquel entonces, los periodos de 90 días eran la norma, pero el promedio se redujo a aproximadamente 45 días desde el gran reinicio de la taquilla debido a la Covid.

"Nuestra estrategia de ventanillas siempre ha sido diseñada para evolucionar con el mercado, pero creemos firmemente en la primacía de la exclusividad teatral y en trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de exhibición para apoyar un ecosistema teatral saludable y sostenible", dijo la presidenta de NBCUniversal Entertainment, Donna Langley, al New York Times, que dio la noticia del cambio.

