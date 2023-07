Verónica Ojeda: ¿la nueva víctima de Aníbal Lotocki?

Y continuó: "Una amiga en común del ambiente me recomendó ver a este hombre (Lotocki). Cuando lo fui a ver obviamente me dijo que sí podía operarme y que podía hacerlo enseguida, a la semana siguiente".

Según explicó, Lotocki le hizo una lipo y remarcó: "Después me agregó un poco de relleno en las caderas porque no tengo nada en esa zona. El tema es que yo no se lo había pedido".

Además, detalló el calvario que fue el posoperatorio: "Me tuve que internar en una clínica porque no estaba bien. En un momento me sentí muy mal y quise ir al baño, pero cuando intenté levantarme de la cama me desvanecí. No había ni una enfermera y yo perdía mucha sangre".

"Me dieron el alta pero después me volvieron a internar. Otra vez me hicieron una transfusión de sangre. La pasé muy mal", añadió Ojeda.

Además, indicó: "Supuestamente Lotocki me iba a poner la misma grasa de mi cuerpo, pero es el día de hoy que me sigue doliendo y todavía no se sabe qué me puso. Constantemente me hago chequeos. Estoy bien, pero los dolores están y tengo granulomas en diferentes partes del cuerpo".

Lotocki en el ojo de la tormenta

En las últimas semanas, Lotocki volvió a estar en el ojo de la tormenta por el grave momento de salud que atraviesa Silvina Luna, una de sus víctimas, quien espera un trasplante de riñón. Pese a que en los últimos días tuvo una evolución, la modelo continúa en terapia intensiva y llegó a estar con respirador.

De todas maneras, el cirujano fue inhabilitado en los últimos días para ejercer la medicina de manera provisoria hasta que se confirme o no la condena de 4 años de prisión que le fue dictada por los delitos de lesiones graves contra Luna y otras tres famosas.

La decisión fue tomada por la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación a pedido del fiscal Sandro Abraldes y del abogado Fernando Burlando, quien había solicitado que se le suspenda de forma provisional la licencia médica a Lotocki, mientras la modelo y actriz continúa internada en grave estado.

El dictamen fiscal fue enviado a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional donde se solicitó que Lotocki no ejerza la medicina y el comercio en el ámbito de la estética y la cosmética mientras se revisa su condena a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por las lesiones sufridas a cuatro pacientes.