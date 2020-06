Vietnam con ojos de afroamericanos

Lee, oriundo de Atlanta, ha hecho de la lucha por los derechos civiles afroamericanos el corazón de su cine y también su guía moral, por la que se lo reconoce mundialmente. De hecho, desde hace días encabeza las movilizaciones populares en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, y realizó un cortometraje alusivo, “3 Brothers: Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd”, que mezcla imágenes sobre los arrestos de Floyd y Garner, otro afroamericano asesinado por la policía en 2014, en Staten Island (el agente involucrado, Daniel Pantaleo, jamás fue imputado), con escenas de su film de culto “Do The Right Thing” (“Haz lo correcto”).