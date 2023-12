Wanda Nara, campeona del Bailando con las Estrellas en Italia: su emoción en las redes

Con el icónico tema “We are the champions”, de Queen , Wanda levantó el trofeo en un estudio de televisión colmado de papelitos dorados.

“Después de tres meses, una final increíble en un país que amo realizando 7 coreografías en una sola noche, la gran final, donde iniciar bailando un tango le dio una emoción especial a toda la Argentina. Pasquale Rocca me cuidó cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una misma noche hacer 7 bailes”, escribió Wanda en un posteo realizado en sus redes sociales, en la que se ve con la copa arriba del avión.

wanda nara bailando.jpeg Wanda Nara, en plena acción con su pareja de baile

Y agregó emocionada: “Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordarme tantas coreografías. Gracias sos un gran profesional !! Gracias baillando con estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”.

Las felicitaciones de los famosos

Como era de esperar, distintas personalidades se pronunciaron por la obtención de Wanda Nara y le enviaron sus felicitaciones en las redes sociales.

“Que emoción!! Sos impresionante todo lo que querés lo logras! Todo!! Te admiro y respeto muchísimo”, festejó Zaira, su hermana, por Instagram.

Por su parte, Lizy Tagliani, escribió: “Amis felicitaciones, uno elige cómo y cuándo ganar y vos sos la uno para eso... cuando algo parece imposible, solo hay q saber ver la meta y ahí está, no es un trofeo no es una copa es saber que siempre que te lo propongas vas a ganar. Te adoro, si venis tráeme del free Shop el perfume que me regalaste en el cumple jajajjajajja te amo”.

“Buenisimoooo Wanda congrats, ¿dónde lo vas a poner? Beso grande, feliz vida”, festejó, en tanto, Susana Giménez.