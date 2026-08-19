La madre de Hayden Panettiere habló tras la muerte de la actriz y apuntó contra el novio de su hija

La mujer, que en el pasado trabajó en telenovelas, estaba distanciada de la estrella de series como "Héroes" y "Nashville" desde hace años.

Siguen las repercusiones tras la muerte de Hayden Panettiere , ahora su madre Lesley Vogel rompió el silencio y apuntó contra el novio de la actriz, Brian Hickerson .

La mujer, que en el pasado trabajó en telenovelas, estaba distanciada de la estrella de series como Héroes y Nashville desde hace años.

En la única entrevista que dio hasta el momento para el medio NBC News, Vogel se lamentó por la cercanía de Panettiere, otra vez, de su pareja, de quien había sufrido violencia de género en el pasado.

“Esta persona que estaba en su vida y de la que estuvimos tratando de deshacernos durante bastante tiempo estuvo con ella en el momento de su muerte” , comentó, enojada, sobre la presencia de Brian Hickerson en el departamento en el que encontraron su vida a la actriz de 36 años.

Vogel reconoció que su hija “era increíblemente talentosa” en muchos aspectos y que, como tantos otros jóvenes que creció en la industria del entretenimiento “encontró el camino equivocado”.

“Hayden, lamentablemente, se desvió del camino y desearía que hubiera sido diferente. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles”.

La tensa relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Panettiere y Hickerson mantuvieron una relación intermitente entre 2018 y 2022. Durante ese tiempo, Hickerson fue arrestado varias veces en relación con acusaciones de violencia doméstica. En 2021, fue sentenciado a 45 días de cárcel y cuatro años de libertad condicional, y se le ordenó mantenerse alejado de Panettiere durante cinco años.

En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, Panettiere afirmó que Hickerson la golpeó tan brutalmente que no salió de su casa durante semanas. No quería que el público se enterara y se negó a denunciar los altercados.

Hickerson reconoció su turbulenta relación con Panettiere a principios de este año, en declaraciones a TMZ sobre la publicación de sus memorias. "Creo que el tema de la violencia doméstica está en la página 272, mi capítulo", dijo. "Todo el mundo debería leerlo".

En la entrevista, también arremetió contra Vogel, calificándola como "una de las peores personas que he conocido en mi vida".