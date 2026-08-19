"Los rotos": 18 cuentos conjuntos de escritores que cuestionan a Javier Milei

"Los rotos": 18 cuentos conjuntos de escritores que cuestionan a Milei.

La bautizada “lucha cultural”, como toda lucha, supone confrontación, enfrentamiento, disputa. En el mejor de los casos debate o -para usar una expresión apreciada por Borges- discusión. La “batalla cultural” hasta ahora venía siendo dominada por un sector, que iba desde el conservadurismo tradicionalista al liberal fascismo (Michel Roberts) expresándose desde el gobierno, desde medios, a través de presentaciones de libros, conferencias, festivales, streamings. Predominando el ánimo aleccionador, patotero, descalificador.

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El otro sector (se necesitan dos para el tango, y para toda batalla) parecía, hasta hace poco tiempo – salvo expresiones personales de algunas figuras artísticas o publicaciones con interpretaciones intelectuales del fenómeno que estaba ocurriendo- parecía eludir el tema, cederlo a ciertos programas de televisión, a algunos streamings, o a movilizaciones en defensa de la universidad, del CONICET, el INTI o el INCAA.

Lentamente fueron apareciendo, ya no de manera meramente marginal, ciertas expresiones culturales confrontativas. Desde la literatura una primera expresión fue “Los rotos. 18 fábulas desde el infierno libertario” (Factotum ediciones) una antología de cuentos de dieciocho escritores que buscan poner frente al lector “una realidad que se volvió una distopía abomiable”.

Si bien se conocen los nombres de los participantes, varios de ellos son autores consagrados. Son Luis Mey, Lala Sosa, Julia Coria, Ariel Toledo, Debret Viena, Marcelo Utje, Haidu Kowski, María Inés Bedia, Matías de Rioja, María Belgrano, Cecilia Azzolina, Inés Hopenhayn, Daniel Aguinsky, Francisco Moula, Federico Jeanmaire, Sebastián Basualdo, Emmanuel Lorenzo, Hernán Pueyrredón.

Grupalmente eligieron no firmar los cuentos para que el conjunto apareciera como una voz colectiva, un conjunto coral, en “el intento de la época por pensarse y darle forma a algo que responda al horror”. Explican: “pensamos esta antología como un intento de articular las aristas del presente desde la arcilla más cargada de profecía que teníamos a mano: la ficción” –sostienen desde el prólogo- porque “la literatura no es solo un modo de reponer lo real, ni tampoco (sólo) un modo de comprenderlo que pasa, es también una manera de vislumbrar lo no visible”.

Los dieciocho cuentos abren un amplio y variado abanico tanto de la realidad actual como de los terribles posibles futuros que se avecinan tanto a nivel global como, fundamentalmente, en nuestro país. Presentan o indagan “el origen de nuestras calamidades”. Utilizan, en algunos casos, la ironía y el sarcasmo para describir cómo se llegó a lo que se llegó. En otros casos ponen frente a la crueldad, el odio, la decepción, la humillación, la pobreza. Hay relatos que remiten a una tradición, a veces olvidada o silenciada, clave de la literatura nacional, a las narraciones que en otro tiempo escribieron, entre otros, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, Roberto Arlt, David Viñas, Bernardo Kordon, Osvaldo Soriano. Y están los que desde una notable singularidad instalan ante un hecho conmovedor, una situación desesperante o les basta con poner en evidencia el constante incremento de “los rotos”. “Los rotos. ¡8 fábulas desde el infierno libertario” (Factotum Ediciones, Bs.As., 2026, 142 págs.)