CEO de Warner Bros. vende acciones por u$s113 millones antes de ser comprado por Paramount

Otros ocho directivos de la productora también se desprendieron de acciones por casi u$s100 millones. Paramount ofreció u$s110.000 millones para imponerse en la puja frente a Netflix.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. involucrado en la venta de la compañía.

La venta de Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) ya no sólo altera al universo de la producción audiovisual: ahora también provoca drásticas decisiones en la bolsa de valores. En el medio, Paramount se quedaría con la disputa por la adquisición de una de las principales productoras audiovisuales del mundo en una guerra a cielo abierto contra Netflix, que terminaría de concretarse en la segunda mitad del año.

Es que David Zaslav, CEO de Warner Bros., decidió poner en venta 4.004.149 acciones de su compañía, valuadas en más de u$s113 millones. Aún así, el movimiento representaría un porcentaje minoritario de las posesiones del directivo, dado que se estima que conserva un paquete valuado en más de u$s220 millones.

También se informó que ocho directivos de la productora se desprendieron de acciones por u$s98 millones. Las acciones se vendieron a u$s3 por debajo del valor las acciones de Paramount, generando un descuento estimado en torno al 10% a lo que podrían haber obtenido en caso de que hubiesen esperado a que se concrete la operación

La proyección de Paramount para Warner Bros. "Como hemos dicho constantemente, estamos comprometidos a ofrecer una amplia gama de historias de alta calidad, incluidas 15 películas de cine por año por estudio, para un total de al menos 30 películas al año", dijo David Ellison, presidente de Paramount, según reportó el portal Variety, en referencia a la circulación que pretenden hacer de los contenidos de Warner Bros.

David Ellison 2 David Ellison, CEO de Paramount. Netflix, que previamente había alcanzado un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery hasta que Paramount anuló su oferta con un pacto de u$s110.000 millones, se enfrentó a la oposición de los propietarios de salas de cine, quienes temían que la plataforma de streaming perjudicara su negocio y redujera el número de películas estrenadas. Las declaraciones de Ellison buscan despejar esos temores.

Este mes, Paramount recibió una buena noticia judicial: el Departamento de Justicia de EEUU autorizó la maniobra de adquisición, considerando que no vulnera las regulaciones antimonopólicas. A la espera de las evaluaciones judiciales provenientes de Reino Unido y Europa, la compañía compradora le ofreció u$s7.000 millones a Warner Bros. en caso de que la operación no se concrete. Las producciones de propiedad de Warner Bros. incluyen franquicias exitosas (como Harry Potter o El Señor de los Anillos), el Universo de superhéroes de DC, HBO, CNN, TNT, Discovery Channel y Cartoon Network.