Paramount resuelve la demanda antimonopolio y allana el camino para la compra de Warner Bros. Discovery

Paramount ha llegado a un acuerdo en la demanda antimonopolio presentada por una docena de fiscales generales estatales, encabezados por Rob Bonta de California, el último obstáculo para cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery . El acuerdo se haría oficial mañana.

Según el portal Deadline, Paramount ha aceptado ciertas restricciones para CNN , sanciones económicas vinculadas al compromiso del CEO David Ellison de producir 30 películas al año y una separación temporal de los estudios. Un artículo del WSJ afirma que la compañía evitará tener que vender sus cadenas de cable.

Los fiscales generales de varios estados presentaron su demanda antimonopolio en julio, un mes después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. aprobara la fusión, y el juez del caso fijó la fecha del juicio para marzo.

Ambas partes tenían previsto reunirse en una conferencia de conciliación ordenada por el tribunal a mediados de octubre, pero Paramount estaba muy ansiosa por llegar a un acuerdo antes del 1 de octubre, fecha en la que comenzaría un pago de 7 millones de dólares diarios (25 centavos por acción por trimestre) que la compañía debería a Warner si la operación no se hubiera cerrado. Esta comisión, conocida como "ticking fee", es un incentivo poco común en fusiones y adquisiciones que Paramount empleó para convencer al consejo de administración de WBD de que aceptara su oferta, y que podría haberle costado cerca de 2.000 millones de dólares.

Paramount anunció en febrero que había llegado a un acuerdo definitivo para adquirir WBD por 31 dólares por acción, en una operación que valoró a WBD en 81.000 millones de dólares en capital y 110.000 millones de dólares en valor empresarial. Paramount afirmó que la fusión generaría sinergias por valor de más de 6.000 millones de dólares. La transacción se financió con 47.000 millones de dólares en capital y 54.000 millones de dólares en deuda sindicada por un consorcio de bancos e instituciones. Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David, garantizó personalmente la mayor parte del capital.