Werner Herzog recibirá el premio a la trayectoria en el 82º Festival de Cine de Venecia

“Me siento profundamente honrado de recibir el León de Oro Honorífico a la Trayectoria de la Bienal de Venecia. Siempre he intentado ser un buen soldado del cine, y esto se siente como una medalla a mi trabajo”, declaró Herzog. “Sin embargo, no me he jubilado. Trabajo como siempre”.

La extensa trayectoria de Werner Herzog

El director, cuya larga lista de créditos como director incluye Aguirre, la ira de Dios, Signos de vida, Bad Lieutenant, Port of Call: New Orleans, Nosferatu el vampiro y Cave of Forgotten Dreams, y como actor aparece en Jack Reacher y The Mandalorian de Disney+, completó recientemente un nuevo documental, Ghost Elephants. Actualmente está filmando un largometraje, Bucking Fastard, está trabajando en una adaptación animada de su novela The Twilight World e hizo un trabajo de actuación de voz en la próxima película animada de Bong Joon Ho, The Valley.